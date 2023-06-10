Polat: Merkez Bankası Başkanı Erkan 22 Ağustos’ta hakim karşısında

ABD’de iflas eden First Republic Bank’ın eski CEO’su ve yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile bankanın bazı yöneticileri hakkında açılan davanın ilk duruşması 22 Ağustos’ta yapılacak.

TELE1’den Yılmaz Polat’ın haberine göre Erkan’ın üst düzey yönetici olarak çalıştığı First Republic adlı Amerikan bankasının diğer yöneticileri hakkında ‘Polis Teşkilatı Emekli Fonu’ tarafından 24 Nisan 2023’de dava açılmıştı.

Dava yargıcı Haywood Gilliam, tarafları 22 Ağustos’ta, mahkemenin ne şekilde ilerleyeceği konusunda hazırlık duruşmasına çağırdı. Dava Kaliforniya’nın Oakland kentinde görülecek, ilk duruşma video konferans şeklinde yapılacak.

32 sayfalık dava dilekçesinde, Erkan ve diğer yöneticiler, Amerikan federal borsa yasalarına aykırı olarak, bankanın mali portresini olduğundan daha iyi göstermek suretiyle Ocak 2021 ve Mart 2023 tarihleri arasında banka hisselerine yatırım yapanları zarara uğratmakla suçlanıyor.

‘Polis Emekli Fonu’nun çok sayıdaki üyesi adına açılan grup davasında, banka yöneticilerinin hissedarlara yaptığı belirtilen yanıltıcı açıklamalardan örnekler veriliyor.