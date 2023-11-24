Polat çiftinin avukatı ile Adalet Komisyon Başkanı kuzenmiş

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'nın soruşturmanın açıldığı ve davanın görüleceği İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ile amca çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Hukukçular Derneği Başkanı da olan Kaya'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şu sözlerle aktardı:

“(Ahmet Kaya ile akrabalık ilişkiniz şüphe yaratmaz mı?) Hayır çünkü dosyada bir görevi yok. Avukatlık tarzımda, kardeşim olsa fark etmez. Dosyayı almadan önce ve sonra kendisiyle görüşmedim.”

Sahte faturayla dolandırıcılık iddiasına dayanan Demir Yumruk Davası'ndaki avukatlığından ötürü Polatlar tarafından tercih edildiğini kaydeden Kaya, “Bu arkadaşları davadan önce tanımazdım” dedi. Kaya, kendisi dışında 15-20 avukatın daha Polatları savunduğunu belirtti. Kaya, eskiden Milli Görüşçü ve AK Partili olduğunu, bugün ise Varoluş Hareketi adlı siyasi çevrenin içinde bulunduğunu söyledi.

Kaya, siyasi geçmişinden ötürü tercih edilip edilmediği sorusuna da, “Böyle bir arka planı olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kaya, Polatlar için düşüncelerini şöyle aktardı:

“Şımarık zenginlik. Parayı bulmuş, şımarmışlar. Bu arkadaşlarla biraz ironi yaptım. ‘Ayaklarım üşüyor' dedim. ‘Terlik yetiştirin' dedi Dilan'la kocası. ‘Yok' dedim, ‘Bir balya dolar koyun ayaklarımın altına.' (Gülüyor) Esas itibariyle Türkiye sosyolojisindeki değer kaymaları ve özentiler bunlar.”

Dilan Polat: İntihar etmek istiyorum

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Silivri'deki Marmara Cezaevinde olan Dilan Polat, Çorlu Cezaevindeki eşi Engin Polat ile telefonda konuştu. Dilan Polat'ın telefonda "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi.

İddianın üzerine Polat'ın avukatları psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle görüşmeye gitti.