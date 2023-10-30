Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün ve 28 yakınının varlıklarına tedbir konuldu

Kara para aklama, yasa dışı bahis ve vergi kaçırma iddialarının ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat çifti, "gazeteci ve sosyal medya linci ile karşı karşıya" olduklarını öne sürerek, hedef aldıkları kişilere "hukuk karşısında belinizi kıracağız" tehdidinde bulundu.

Polat çiftinin açıklamasını değerlendiren gazeteci Murat Ağırel, devam soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı. Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir konulduğunu duyuran Ağırel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Açıklama bence kamu oyuna hitaben yazılmamış başka bir yere mesaj veriyor gibi… Zira bu açıklama MASAK raporunu ve düzenleyenleri suçlayan/yalanlayan bir açıklama . Dosya ise yapılan açıklamanın aksine daha da genişliyor. Hatta Son dakika bilgisi olarak kamuoyuna açıklayayım. Sulh Ceza Mahkemesinden aldığım bilgiye göre Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir kondu. Dosya ile ilgili çok fazla gelişme var.''