Polat çifti soruşturmasında savcı sahte faturaları gerekçe gösterdi: '250 milyon olduğu ortada'

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16’sı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kara para aklama suçlaması yöneltilen şüphelilere ilişkin tutuklama talebinin gerekçesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, savcılık tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Polat çiftinin mali işlerine bakan avukatları Ahmet Gün’ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat’a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediğini ifade etti.

Düzenlenen sahte faturaların MASAK analiz raporunda da tespit edildiğini belirten savcılık, “MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak; sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta” ifadelerini kullandı.

Mal varlıklarını açıklayamadılar

Engin Polat'ın Emniyet ifadesinde para aklamadıklarını, yolsuzluk yapmadıklarını iddia ederek, elde edilen tüm gelirlerin ticari ilişkiler sayesinde olduğunu, daha önce şirket açtığını, iflas ettiğini ancak tekrar başladığı işlerde başarılı olduğunu söylemişti. Polat, beyan ettiği 150-200 bin liralık aylık kazançla mal varlığını nasıl elde ettiği sorusunaysa cevap vermemişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi sorulan Engin Polat, söz konusu ticaretin üç firmadan ürün alma karşılığında yapıldığını iddia etmişti.

Öte yandan Ahmet Gün’ün, şirketlerdeki işleyişi sadece Engin Polat’la babası Sezgin Polat’ın bildiği yönünde ifade vermişti.