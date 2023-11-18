Polat ailesinin avukatı itirafçı oldu: 'Karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi yapıldı'

Polat ailesi soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen ailenin hem avukatı, hem de muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün'ün savcılık ifadesinde, şirketlere kaynağı belirsiz para girişini kabul etti.

Fekben Plastik, BYZGUN Güzellik ve Tekbaşer Metal isimli firmaların sahte fatura düzenlemek için kurulduğunu itiraf eden avukat, ''Bu firmaların sahte fatura düzenlenmesi amacıyla devrini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır'' ifadelerini kullandı.

1 ayda 80 milyon lira satış

Ahmet Gün ifadesinin devamında, bu firmaların Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlediğini söyledi:

''Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine 'Maşallah iyi satış yapmışsınız' dedim, ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira arasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir.''

'Kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir'

DHA'nın aktardığına göre, Ahmet Gün ifadesini sonlandırırken kara paraya değinerek, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var" dedi.