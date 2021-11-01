Plaka bilgisi var ama açıklamıyorlar: Fehmi Tosun’u kim kaçırdı?

HDP İstanbul vekili Oya Ersoy, 19 Ekim 1995 günü Avcılar’daki evlerinin önünden eşi ve çocuklarının gözleri önünde 34 UD 597 plaka sayılı beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırılmasının ardından plakanın araştırılmasına ilişkin başvuruların reddedilmesini soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Avukatların bilgi edinme talepleri reddedildi

Ersoy; Fehmi Tosun’un kaçırılması ve kaybedilmesiyle ilgili soruşturmanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1997/13776 soruşturma dosyası ile başlatıldığını ve 2015/25023 karar numarası ile de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini dile getirdi.

Ersoy, Tosun’un avukatlarının soruşturma boyunca olayın aydınlatılması için ileri sürdürdüğü tüm taleplerin yerinde görülmediğini, adeta zamanaşımı süresinin dolmasının beklendiğini ve yirmi yılın sonunda dosyanın kapatıldığını ifade etti.

Ersoy, dosyada Fehmi Tosun’u kaçıran kişilerin kullandığı aracın plaka numarasının bulunduğu halde ve son derece önemli bir delil olan plakanın savcılık tarafından araştırılmadığını dile getirdi. Ersoy, Tosun’un avukatları tarafından 09 Ekim 2015 tarihli başvuruda CMK 172/2 çerçevesinde delil oluşturmak amacıyla 34 UD 597 plakalı aracın 19 Ekim 1995 tarihinde kimin adına kayıtlı olduğu bilgisinin İçişleri Bakanlığı’na sorulmasına rağmen, 4982 sayılı yasanın 21’inci maddesi gereğince özel hayatın gizliliği gerekçe gösterilerek bilgi edinme talebinin reddedildiğini vurguladı.

Tosun’u kaçıran aracın o tarihte kime ait olduğu açıklansın

Ersoy, Fehmi Tosun’un kaçırılması, kaybedilmesi ve yaşam hakkının ihlal edildiği düşünüldüğünde, başka birinin özel hayatın gizliliğinin ileri sürülmesinin ve araştırma yapılmasını reddetmenin hukuk dışı olduğunu söyledi. Ersoy, olayın ortaya çıkarılması ve Fehmi Tosun’un akıbetinin açıklanması için söz konusu plakanın olay tarihinde kimin üzerine kayıtlı olduğu bilgisinin dava süreci için önem taşıdığının altını çizdi.

Ersoy, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: