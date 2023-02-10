Piyanist Dengin Ceyhan: Bazı tabutlara 2-3 cenaze konulduğunu gördüm

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından bölgede çalışmalar sürüyor.

Depremde bir yakınını kaybettiğini duyuran piyanist Dengin Ceyhan da izlenimlerini aktardı. Ceyhan, "Bugün bir tanıdığımızı toprağa verdik, buradaki gözlemim doğrultusunda: psikologların çok hızlı şekilde bölgelere gelmesi gerekiyor. Cenazelerin enkazda deforme olmaları yakınları açısından çok zor, bazı tabutların içinde 2-3 tane cenaze konulduğunu gördüm" dedi.

'Bölgelerde psikolog desteğine ihtiyaç var'

Ceyhan'ın sosyal medya paylaşımları şöyle:

"Bugün bir tanıdığımızı toprağa verdik, buradaki gözlemim doğrultusunda: psikologların çok hızlı şekilde bölgelere gelmesi gerekiyor. Cenazelerin enkazda deforme olmaları yakınları açısından çok zor, bazı tabutların içinde 2-3 tane cenaze konulduğunu gördüm. Maalesef bebek vefatları da az sayıda değildi, anne ve çocuğunun aynı tabutlara konulup defnedildiğini gördüm. Kısaca bu durumu yakından yaşayan, tanık olan insanların bir an önce psikolog desteğine ihtiyaç var bölgelerde."