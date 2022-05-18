Pitbull 'silah' sayıldı, sahibine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İstanbul Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğine ağızlık takmadan gezdirdiği için kendisini uyaranların üzerine köpeğini yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan Orhan Yıldırım'ın İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Orhan Yıldırım'ın katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan savcı, sanık Orhan Yıldırım'ın pitbull cinsi köpeği ağızlıksız olarak gezdirdiği, tasmasını bırakıp "tut" talimatıyla insanlara saldırttığı, köpeği de silah gibi kullandığını belirtti. Savcı sanığın bu nedenle "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

DHA'nın haberine mahkeme, tutuksuz sanık Orhan Yıldırım'ın her iki şikayetçiye karşı ayrı ayrı 1'er yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Köpeğe el konulması kararı da veren mahkeme, pitbull'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmesine hükmetti.