Pınar Gültekin'in annesine hakaret davası açıldı

Muğla'da üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuştu. Yaşanan olayın akabinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, Gültekin'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı'nın gösterdiği varilde Pınar Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşılırken, Avcı "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

14 Şubat'ta görülen davanın 10. duruşmasında, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in, kızının katili hakkında mahkemede söylediği sözler tutanaklara geçmişti. Tutanakta yer alan ifadelerden yola çıkılarak açılan davada Şefika Gültekin için "tehdit ve hakaret"ten dolayı dosya hazırlandı.

Anne Şefika Gültekin, kızının öldürülmesinden doğan psikolojik nedenlerle, söylediklerini hatırlamadığını ifade ederken, Şefika Gültekin hakkında katil Cemal Metin Avcı tarafından 4 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı.