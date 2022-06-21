Pınar Gültekin kararına AKP yöneticisi bile isyan etti

Pınar Gültekin’in katledilmesiyle ilgili yargılamada mahkeme, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasını 23 yıl hapis cezasına çevirdi.
Mahkeme kararına dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Yakılarak katledilen Pınar Gültekin’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ gerekçesiyle 23 yıla indirilmesi, hukuk cinayetidir.
Yazıklar olsun.
Vicdanların talebi, HSK bu kararı her yönüyle incelemelidir."