Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı’nın iddianamesi iade edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delillerin yer almadığı gerekçesiyle iade edildi.

İHA'nın haberine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamenin geri gönderilmesine itirazı üzerine konu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde çözülecek. Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Bu durumu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ve reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak ve yargılama 3’üncü Ağır Ceza’da reddederse ve varsa iddianamede eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek” dedi.