Pınar Gültekin cinayetinde ikinci tutuklama

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin’in avukatı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10’uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan’a ertelenmişti.

Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı.