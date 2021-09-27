Pınar Gültekin davasında altıncı duruşma

Muğla'da öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına bugün devam edilecek.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın anne ve babasının da aralarında olduğu 4 şüphelinin delilleri yok etmekten ayrı ayrı cezalandırılmalarını istemişti.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten ve babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın sanık olarak savunmalarının alınacağı belirtildi.

İddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Beşinci duruşmada mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen adli yardımlaşma talebinin dönüşünün beklenmesine, sanık müdafilerinin talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulunun gönderdiği rapora esas Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi raporunun bir örneğinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e ertelemişti.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Geçen 15 Şubat’taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları da sanık olarak davaya dahil edilmişti. Adli Tıp raporunda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinde ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan'ın "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bozulmuştu.