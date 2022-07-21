Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı

2 gün boyunca aranan Pınar Damar’ın (32) cesedi İstanbul Bağcılar’da bulunmuş, Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeyi almak için bekleyen kuzeninin eşi gözaltına alınmıştı.

Pınar Damar'ın katil zanlısının kuzeninin eşi Metin A. (35) olduğu ortaya çıktı. Pınar Damar'ın erkek arkadaşı Ahmet B.'nin ifadesinde, "Pınar'la 17.00 gibi buluştuk, yemek yedik. Saat 21.30 gibi evinin bulunduğu sokağa bıraktım" dediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, o bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda, Pınar Damar'ın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra evine gitmediğini, başka bir araca bindiği görüldü.

İtiraf etti

Damar'ın bindiği otomobilin kuzeninin kocasına ait olduğu belirlendi. İkilinin otomobille Küçükçekmece ve Başakşehir'e gittiği tespit edildi. Çalışmaların devamında, otomobilin daha sonra Bağcılar Mahmutbey'e gittiği görüldü. Bunun üzerine, Pınar Damar'ın kuzeninin kocası olan Metin A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayeti itiraf eden Metin A.'nın, "Onun kuzeniyle 7 yıldır dini nikahlı olarak evliyim. Yaklaşık 4 yıldır da Pınarla gönül ilişkimiz var. Pınar 1 yıldır başka bir erkekle çıkıyormuş. Pınar'ı aradım telefonumu açmadı. Sonra yalan söyledi. Sevgilisiyle gittiği kafeyi sosyal medyadan buldum. Daha sonra oraya giderek bekledim. Eve bırakınca araca binmesini söyledim. Konuşmak için arabaya aldım. Boğazını sıktım hayatını kaybetti. Bağcılar'daki ormanlık alana attım" dediği öğrenildi.

Şüpheli Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.