2 gündür kayıptı: Pınar Damar’ın cesedi bulundu, bir yakını gözaltına alındı

2 gün boyunca aranan Pınar Damar’ın (32) cansız bedeni, Bağcılar’da bulundu. Adli Tıp Kurumu’nun önünde cenazeyi almak için bekleyen kuzeninin eşi gözaltına alındı.

Pazartesi akşam üstü erkek arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıkan Pınar Damar’dan bir daha haber alınamadı. Kardeşinin ulaştığı erkek arkadaş, Damar’ı eve bıraktığını iddia etti. Kardeşi polise başvuruda bulundu.

DHA’nın aktardığına göre; Pınar Damar kayıp ihbarıyla aranırken, kaybolmasından iki gün sonra Bağcılar’da ağaçlık alanda cesedi bulundu. Pınar Damar’ın kuzeninin eşi olduğu öğrenilen M.A., cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu önünde beklerken, cinayet şube polisi tarafından gözaltına alındı.

Ailesi Damar’ın cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan teslim aldı. Pınar Damar, bugün öğleden sonra Kayabaşı Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Cinayetle ilgili araştırmalar sürerken, erkek arkadaşın da ifadesi alınacak.