Pınar Damar cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da kuzeninin eşi Metin Aydın tarafından öldürülerek ağaçlık alana bırakılan Pınar Damar'ın ailesi açıklamalarda bulundu. Pınar Damar'ın annesi Emine Damar, Metin Aydın'ın takıntılı, sapık ve psikopat olduğunu belirterek, "Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir. Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi" dedi.

Hala Nazife Damar, "Adli Tıp'ın önünde yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi. Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

'Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor'

Anne Emine Damar, katilin ağır ceza almasını talep ederek şunları söyledi:

"Biz eşimle iş açısından Antalya'daydık, kayıp haberini alır almaz yola çıktık. Katilin Metin Aydın, olduğunu camideyken öğrendim. Benim kızım cıvıl cıvıl bir insandı. İnanamıyorum, 5 gündür yüreğimiz yanıyor. Biz evladımızı tanımıyor muyuz?

Evladımız çalışamayacak mı? Evladımız sokağa çıkamayacak mı? İdam istiyorum. Aralarında ilişki olduğu iddiaları tamamen iftira. Kendini kurtarmak için kızıma iftira atıyor. Bir anne kızının ne olduğunu bilir.

Kuzenine o gözle bakacak bir kız değildi. Bizim için bize gelip, kahvesini içen bir damadımızdı. Sadece kendisini kurtarmak için bu ifadeleri veriyor. Bu planlanmış bir cinayet. Kızım böyle bir iftirayı hak etmiyor. Kızım kendini savunamaz çünkü o artık yok. Metin A. takıntılı, sapık, psikopat birisi."

'Katiliyle birlikte kayıp başvurusu yaptık'

Kardeşi Bahar Damar ise Pınar'ın katili Metin Aydın ile ablasının kayıp başvurusunu yaptıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Sürekli yanımdaydı. Pınar kaybolduğunda birlikte karakola gittik, kayıp ilanı verdik. Beni teselli etti. Bunları tasarlayan bir katil, ifadesini de tasarlamıştır.

Pınar ile arasında bir ilişki olduğu doğru değil. Adli Tıp'a da geldi, ben o sırada sakinleştirici ile ayakta duruyordum iyi değildim, yüzünde çizik olduğunu hiç fark etmedim. Onu gözaltına aldıkları sıra içimden 'O değildir' dedim. İnanamadım çünkü hep içimizdeydi. Çok fazla evlilik hayali vardı. Pınar'a iftira atıyor, aralarında bir şey olsaydı anlardık hep birlikteydik. Eşi de ifadesinde böyle olmadığını söyledi."

'Katili yakalatacağız'

Hala Nazife Damar, katilin kendisine katili yakalatacağına ilişkin teselli verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Adli Tıp'ın önüne geldi. Yanıma gelip bana, 'Siz merak etmeyin hala, benim polis arkadaşım var içeride, o katili yakalayacağız ama kimseye söylemeyin yoksa polisleri ihraç ederler' dedi.

Israrla katili polis arkadaşlarıyla birlikte yakalayacağını söyledi. Polislerin katili bulacağını kimseye söylememem konusunda beni ikna etti. Ben de kendisine 'tamam' dedim. Bana sakin olmam gerektiğini söyledi. Eşi Nurgül'ün ağabeyi de beni sakinleştiriyordu."

'Eve girip çıkıyordu'

Hala Sebahat Damar Dündar, "O gece Pınar'ın kaybolduğu haberi geldi. Ardından ölü bulunduğunu öğrendik. İçimiz yanarak eve gittik. Katili kapının önünde beklerken gördüm. Eve girip çıkıyordu, dolanıyordu. Elimiz kolumuz bağlı. Ağır bir ceza çeksin istiyoruz" dedi.