'Pide, lahmacun genelgesi'ne tepki: 'İnsan sağlığına tehdit'

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve “pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerde kullanılan kırmızı etlerden histolojik doku örneğinin alınmamasını” kapsayan genelgeye tepki gösterdi.

'Ucuz maliyetler amacıyla başka yollara girilecektir'

Çan, şunları söyledi:

“Tarım Bakanlığı’nın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün çıkardığı bir yazı üzerine konuşmak istiyorum. Yazı, her ne kadar genel müdür tarafından sözlü olarak reddedilse bile ortadadır. Pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerde kullanılan et ürünlerinin histolojik örneklerinin alınmasına gerek olmadığına dair bir yazıdır. İnsan sağlığını tehdit eden ve bunu da güçlendiren sonuçları olacaktır. Yazı içeriğine baktığımızda hem insan sağlığına tehdit hem de marka ürünlerin rekabetinin engellenmesine yönelik sonuçları olacaktır. Örneğin Samsun pidesi, dünyaca ünlü, marka değeri olan bir pidedir. Gıda kodeksine girmiştir ve patenti alınmıştır. Çarşamba, Terme, Bafra ilçelerinde rekabeti engelleyecek sonuçları olacaktır. Ucuz maliyetler amacıyla başka yollara girilecektir. Ancak insan sağlığı bundan daha da önemlidir. Bundan dolayı bir an önce yazının tekrar resmi bir genelge ile kanunla, kararname ile ortadan kaldırıldığının gösterilmesi gerekmektedir. Hem Samsun’un hem de Türkiye’nin gastronomik turizmine negatif etkileri olabilecek, marka değerini azaltacak sonuçlarından kurtarılmalıdır.”

'Kanatlı eti ve sakatat bulunması tağşiş olarak değerlendirilmesin' denilmişti

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sözkonusu genelgesinde şu ifadeler yer almıştı:

"Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazı ile perakende işletmelerde sunulan pide, lahmacun, börek vb ürün harçlarından alınan numunelerde; ürünün sunum şekline bağlı olarak vurgulayıcı ifadeler kullanılmadan servis edilen pide, lahmacun, börek harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edilmiş olması durumunda, resmi kontrol sonucunun tağşiş olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmişti.

İlgi kayıtlı yazıdan önce pide, lahmacun, börek vb. ürünlerde resmi kontrol sonucu kanatlı eti, sakatat tespit edilmiş olması durumunda, kesinleşmemiş durumlar için idari yaptırımın 5996 sayılı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının d bendinde belirtildiği şekilde etiket bilgilerinde uygunsuzluktan işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 2023 Yılı Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde yer alan 2023 Yılı İl Gıda Numune Alma Planı, gi.04. Hazır Yemekler Ürün Grubu, gi.04.05. Pide, Lahmacun, Börek, Mantı vb. Üretilmek Üzere Hazırlanmış Çiğ Ürün Harçlarında Histolojik Muayene ve Kanatlı Eti Aranması programı kapsamında numune alınmaması hususunda; gereğini rica ederim."