PİAR Araştırma'dan seçim açıklaması: 'Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu'

2023 seçimlerine ilişkin kulislerde 14 Mayıs tarihi konuşulurken, konuyla ilgili çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

PİAR Araştırma Şirketi, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması halinde yeni seçim kanununun geçerli olamayacağını ve eski kanuna göre seçim yapılması gerektiğini aktardı.

Yapılan açıklamada "Seçim 14 Mayıs'ta yapılacaksa 9 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması gerekir, bu durumda yeni seçim kanunu yürürlüğe girmediği için eski kanunun uygulanması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

PİAR Araştırma'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçim kanunu, sadece seçimin yapılacağı pazar gününü değil, bütün olarak seçim sürecini düzenleyen bir kanundur. Seçimin ilan edilmesinden, Yüksek Seçim Kurulunun kesin listeyi yayınlayıp mazbatayı verdiği güne kadar olan süreci yönetir.

Bu durumda, seçimin ilan edildiği tarihte yürürlükte olan kanun önem arz etmektedir.

6 Nisan 2022 tarihinde kabul edilen yeni seçim kanununun uygulanabilmesi için, seçim ilanının 6 Nisan 2023 sonrası bir tarihte yapılması gerekmektedir.

İster Meclis kararı ile, isterse de Cumhurbaşkanı kararı ile 14 Mayısta yapılması planlanan bir seçimin, 9 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilmesi gerekir.

Bu da mevcut eski seçim kanunlarının yürürlükte olduğu 6 Nisandan önceki bir tarihtir ve eski kanunun uygulanması gerekir.

Seçim kararı alındıktan sonra seçim kanunu değiştirilemez.

Tekrar etmek gerekirse seçim kanunu bir süreci düzenler, sadece seçimin yapıldığı 8 saati düzenlemez.

Nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu. Hayırlı olsun."