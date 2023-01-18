AKP'nin 'seçim planı' belli oldu: Tüm memurları kapı kapı gezdirme adımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen “Ulusal Hane Ziyaretleri” adlı bir proje kapsamında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan, Ankara'daki 1 milyon 874 bin hanenin 624 bin 698'ini ziyaret kararı alan Bakanlığın Ankara müdürlüğünün, son 4 ayda 51 bin haneyi ziyaret ettiğini aktarırken, önümüzdeki üç ayda ise tam 570 bin evi gezme kararı aldığını aktardı.

Bunun sadece Ankara için değil tüm Türkiye için geçerli olduğunu belirten Pehlivan, "Soru şu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Çankaya ilçesinde bunu yapabilecek kadar “Ulusal Hane Ziyaretleri” projesi çalışanı var mı? Elbette ki yok!" derken, merkezlerdeki tüm "meslek elemanlarının" ziyaretler için alana çıkması yönünde karar alındığını dile getirdi.

Bu ziyaretleri yapacak memurlara verilecek zarfta Erdoğan imzalı bir mektup ve AKP övgüleri olduğu öğrenilirken, Pehlivan, "Az daha unutuyordum... Erdoğan çiftinin bir aileyle fotoğrafının yer aldığı broşür de ziyaret edilen evlere o mektubun yanında dağıtılıyor. Nihayetinde öğrendim ki sosyal hizmetler merkezlerindeki tüm personel artık kendisini AKP çalışanı gibi hissediyor. Öyle ya, memur olsalar da seçime kadar kapı kapı dolaşıp hükümet için oy toplamaya zorlanıyorlar" dedi.