Phaselis'i betona boğacak projeye dava açıldı

Phaselis antik kentinin bulunduğu Kemer Tekirova’da yaşayan 14 yurttaş ile TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde açtığı dava dilekçesinde, arkeolojik sit alanlarıyla ilgili ilke kararı ve ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu savunulan projeyle ilgili kararın iptali istendi. Projenin uygulanmasına onay veren Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün kararının da iptalini talep eden davacılar, Antalya İdare Mahkemesi’nde ayrı bir dava açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün Antalya’nın Kemer ilçesinde uygulamaya koyduğu ‘Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ projesi yargıya taşındı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ile Mimarlar Odası dava açtı

Kemer Tekirova’da yaşayan 14 yurttaş ile TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde açtığı dava dilekçesinde, projeyle ilgili 30 Ocak 2023 tarihli ihale kararı ile ilgili Bakanlık Olur’unun yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

'Sit alanında yapılan uygulamalar hukuksuz'

Bölgede yaşayan davacıların 20 Şubat 2023 tarihinde iş makinelerinin Phaselis antik kentinin sahasına girerek yol açtığını gördükleri belirtilen dava dilekçesinde, sit alanında yapılan uygulamanın hukuksuz olduğu ileri sürüldü.

İhaleye olur verilmeden önce kurul kararı

Toplam 85 bin metrekarelik 1. Derece arkeolojik sit alanında uygulamaya konulan proje için alana giren yüklenici firmaya ait iş makinelerinin, 16 Ekim 2022 tarihli Kurul Kararına dayandığına dikkat çekilen dava dilekçesinde, “İhaleye olur kararı verilmeden önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16/10/2022 tarih ve 14708 sayılı kararı ile ve 15.11.2022 tarih 14780 Numaralı kararı ile izin vermiştir. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bu kararları da hukuk dışıdır” denildi.

'Bakanlık kendi koyduğu karara uymuyor'

Bakanlığın iki ayrı koyda uygulamaya başladığı bu proje kapsamında günübirlik tesisler, restoran, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, cankurtaran ünitesi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapı inşa edileceğine dikkat çekilen dava dilekçesinde, “Bin metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacaktır. Projeyle ilgili ihale dosyasında yer alan bilgilere göre 2892 metreküplük derin kazı yapılacağı belirtilen arazide 1139 metreküp beton kullanılacak. Görüleceği üzere 2863 sayılı kanun ve 658 sayılı İlke Kararı açıkça ihlal edilmiştir. Bakanlık, kendi koyduğu ilke kararına uymamaktadır. İhale ve ‘Olur’ kararı bu yönüyle kanuna aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

Proje Milli Parklar Kanunu'na da aykırı

Projenin uygulamaya konduğu alanın aynı zamanda Milli Park statüsünde olduğu anımsatılan dava dilekçesinde, mili parkların uzun devreli gelişim planı kapsamında yönetildiğine dikkat çekilerek, “Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı'nda alanla ilgili böyle bir kullanım bulunmamaktadır. Yani proje Milli Parklar Kanunu'na aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

Milli park gelişim planı: 'Yeni turizm alanları açılmamalı'

Beydağları Sahil Milli Parkı’nın kaynak değerleri itibariyle ulusal ve uluslararası önemine dikkat çekilen dilekçede, milli parkın uzun devreli gelişim planında yer verilen “alanda gerçekleştirilen turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin, alanın doğal kaynak değerleri üzerinde baskı oluşturmaması sağlanmalıdır. Milli Park içinde mevcut ve kullanım potansiyeli çok yüksek alanlar dışında, yeni turizm alanları açılmaması gerekmektedir” görüşüne de atıfta bulunuldu.

Projeye izin veren koruma kurulu kararı da yargıya taşındı

Davanın avukatlarından Tuncay Koç, projeyle ilgili ihalenin iptali dışında projeye uygun görüş bildiren Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının iptali için de ikinci bir dava daha açtıklarını söyledi. Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde açılan davada, hukuk dışı olduğu öne sürülen projeyle ilgili Kurul kararının da iptali talep edildi.