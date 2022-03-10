Petrol fiyatlarında sert düşüş

Dün 130,31 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21,30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110 dolara kadar geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.

Dünya'nın haberine göre, fiyatlardaki düşüşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışı etkili oldu.

BAE'nin Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi. Otaiba, yazılı açıklamasında, "Üretim artışlarını destekliyoruz ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD, BAE'nin desteğini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün düzenlenen basın toplantısında, BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Blinken, "Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak, dünya çapında bol miktarda enerji arzının devam etmesini sağlamak önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt zammı geri çekildi

Bu arada Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamların, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıklamıştı.