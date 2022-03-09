Son benzin ve motorin zammı iptal edildi

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısında geçerli olmak üzere benzinin litresine 0,79 TL, motorinin litresine ise 2,25 TL zam geleceği duyurulmuştu. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen zamlar, ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda iptal edildi. Konuya ilişkin EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir."