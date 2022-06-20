Petkim'deki patlamaya ilişkin ilk açıklama geldi

Aliağa'da bulunan Petkim'in S bina arkasında dün büyük bir patlama meydana gelmişti.

Fabrika yönetiminden konuya ilişkin açıklama geldi.

“19 Haziran Pazar günü saat 20:00 civarında PVC fabrikamızda bir reaktörde henüz araştırması devam eden operasyonel bir nedenden dolayı küçük çaplı bir patlama gerçekleşmiştir. Söz konusu durum, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, tesisimizde patlamadan kaynaklı olumsuz etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, Petkim.”