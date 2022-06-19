Petkim'de patlama

İzmir'de Petkim tesislerinde bir patlama oldu.

Haber Merkezi

Aliağa'da bulunan Petkim'in S bina arkasında büyük bir patlama meydana geldi.

Hasarın boyutu ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir detay bulunmuyor.

Bölgeye çok sayıda itfaye ve ambulans sevkedildi.