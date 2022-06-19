Aliağa'da bulunan Petkim'in S bina arkasında büyük bir patlama meydana geldi.
Hasarın boyutu ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir detay bulunmuyor.
Bölgeye çok sayıda itfaye ve ambulans sevkedildi.
Tolga Binbay
Dış Haberler
Dış Haberler
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Petkim'de patlama
İzmir'de Petkim tesislerinde bir patlama oldu.
Haber Merkezi
Aliağa'da bulunan Petkim'in S bina arkasında büyük bir patlama meydana geldi.
Hasarın boyutu ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir detay bulunmuyor.
Bölgeye çok sayıda itfaye ve ambulans sevkedildi.