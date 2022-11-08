Petkim de kâr açıkladı: Geçen yıla göre yüzde 48 artış

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim yılın 9 aylık dönemine dair konsolide finansal raporunu bugün açıkladı. Şirket 9 aylık dönemi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,8 milyar lira net kârla tamamladığını açıkladı.

Petkim’in açıklamasında ayrıca, "Üçüncü çeyrekte Petkim, Kur Korumalı Mevduat (KKM) enstrümanının da katkısıyla 2023 yılında gerçekleşecek Eurobond itfasına hazırlık olarak nakit pozisyonunu güçlendirdi" denildi.

'Net satışlarda yüzde 109 artış'

ANKA'nın haberine göre Petkim'in açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Petkim yılın 9 aylık dönemini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,8 milyar lira net kârla kapattı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 19,2 milyar lira olan net satışlar, bu yılın aynı döneminde yüzde 109 artışla 40 milyar liraya yükseldi. Petkim, yılın ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyada düşen kâr marjlarının ve petrokimya ham madde fiyatlarının artışını, STAR Rafineri entegrasyonu ile etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde avantaja çevirdi. Üçüncü çeyrekte Petkim, Kur Korumalı Mevduat (KKM) enstrümanının da katkısıyla 2023 yılında gerçekleşecek Eurobond itfasına hazırlık olarak nakit pozisyonunu güçlendirdi. 9 aylık dönemde üretim gücünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1,7 milyar TL yatırım yapıldı."