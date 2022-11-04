Halk yoksullaşıyor, onlar 'büyüyor': Sabancı Holding kârını 4'e katladı

Türkiye'de emekçilerin büyümeden aldığı pay çarpıcı bir biçimde düşerken, halk yüksek enflasyon karşısında en temel ihtiyaçlarına ulaşamazken, patronlar övünerek kârlarını açıklamaya devam ediyor.

2022 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Sabancı Holding, söz konusu dönemde kombine satışlarını yüzde 175 artışla 275,4 milyar TL seviyesine yükseltti. Sabancı Holding’in dokuz aylık konsolide net kârı ise 27,2 milyar TL oldu.

Sabancı Holding üçüncü çeyreğe ilişkin finansallarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Buna göre Sabancı Holding’in üçüncü çeyreğe ilişkin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 220 artarak 10,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,39 milyar TL kâr açıklamıştı.

Yılın 9 aylık dönemine bakıldığında da Sabancı Holding, net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 297 artırarak 27,2 milyar TL’ye yükseltti. Holding geçen yılın 9 aylık bölümünde 6,8 milyar TL kâr açıklamıştı.

Üçüncü çeyrek sonu itibariyle holdingin toplam varlıkları 1 trilyon 152 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Holding "küresel düzeyde yaşanan belirsizlikler, resesyon beklentileri ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen, sağlıklı bilanço yapısını koruduğunu, stratejik öncelikleri doğrultusunda güçlü büyümesini sürdürdüğünü" duyurdu.

'Dünyanın Sabancısı' olma yolunda

Holdingin açıklamasında görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "dünyada sürdürülebilirlik ve dijitalin öneminin her geçen gün arttığını" belirterek, "Biz de Sabancı Topluluğu olarak, Topluluk vaadimiz ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği ve dijitali odağımıza alarak, tüm şirketlerimizle birlikte 'Dünyanın Sabancısı' olma yolunda önemli bir dönüşümü hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

Enerjisa'nın yatırımları

Enerji iş kolunun, Sabancı Topluluğu bünyesinde bu dönüşüme öncülük eden iş kollarının başında geldiğini belirten Alper, "Geçtiğimiz aylarda, Enerjisa Üretim şirketimiz Türkiye’nin ilk insansız hidroelektrik santralini devreye alırken, rüzgâr enerjisi yatırımlarını da hızla hayata geçirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda üretime başlayan, 65 MW kurulu güce sahip Kayseri Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin (RES) yanı sıra gelecek dönemde hayata geçireceğimiz toplam 1.000 MW’lık ilave rüzgâr enerjisi yatırımıyla, yenilenebilir enerjinin portföyümüzdeki payı 2026’da yüzde 57’ye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

ABD'de yatırımlar

Alper, Sabancı İklim Teknolojileri şirketi aracılığıyla bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarını Türkiye’nin ötesine taşırken bir yandan da ABD merkezli çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve startuplara stratejik yatırımlar yaptıklarına değindi. Sanayi iş kollarında Kordsa'nın Ohio merkezli yeni nesil ince film güneş panelleri üreticisi ABD’li Toledo Solar Inc ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladığını aktaran Alper, Finansal Hizmetler iş kolunda ise Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketiyle "sağlık ekosistemine yeni bir dinamizm getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper, "Yeni ekonominin üç ana unsurundan biri olan dijital teknolojilere SabancıDx aracılığıyla yaptığımız yatırımların yanında, Kurumsal Girişim Sermayesi Fonumuz Sabancı Ventures ile de Türkiye’deki erken aşama girişimleri desteklemeyi sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.