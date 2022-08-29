Peşmerge Bakanlığı: Türkiye ile savaşamayan PKK onları peşinden getirmektedir

Peşmerge Genelkurmay Başkanlığı, PKK'ye yakın medyada son günlerde “Peşmerge Amedi ve Zap bölgesinde Türk ordusunun önünü açıyor” şeklinde haberler çıktığını belirterek, "Türkiye kuvvetleri ile savaşamayan PKK Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır bölgelerini Türk kuvvetleri için sürekli boşaltarak onları peşinden getirmektedir" dedi.
Peşmerge'den yapılan yazılı açıklamada PKK'nin bölgedeki faaliyetlerine tepki gösterilerek şöyle denildi:
- "Kürdistan Bölgesi kurulduğu günden bu yana PKK, yüzlerce köyün yeniden inşasını haksız yere engelleyerek Kürdistan Bölgesi halkı için sürekli bir tehdit ve sorun kaynağı olmuştur. Aynı zamanda PKK, Kürdistan Bölgesi'ndeki dağların ve vadilerinin isimlerini ve sembollerini değiştirme, buralara garip ve ilginç isimler verme hakkını kendinde bulmuştur. Ayrıca PKK’liler, insanlık dışı ve çevre karşıtı bir faaliyetle, Kürdistan Bölgesi'nde sıradan insanlar ve köylüler için büyük bir tehdit oluşturacak şekilde yolları, vadileri, çeşmeleri ve doğal ormanları mayınlamıştır. PKK'nin Kürdistan Bölgesi topraklarında yasadışı varlığı nedeniyle sınır bölgelerindeki halkın büyük bir kısmı evlerini terk etmiştir.
- Türkiye kuvvetleri ile savaşamayan PKK Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır bölgelerini Türk kuvvetleri için sürekli boşaltarak onları peşinden getirmektedir. Öyle ki PKK ile Türkiye arasında bir çekişme ve çatışma varsa da bunun yeri Türkiye topraklarıdır.
- PKK medyası, Kürdistan Peşmerge Güçlerine ait bir aracın fotoğraflarını yayınlayarak Peşmerge’nin Türkiye kuvvetlerinin önünü açtığını iddia ediyor. Bu iddianın hiçbir dayanağı olmadığını vurguluyor, Kürdistan Peşmerge Güçlerinin kendi topraklarında yetki ve görevlerini yerine getirme, Kürdistan topraklarını ve halkını koruma hakkına sahip olduğunu yineliyoruz. Fakat soru şu: PKK güçleri ne hakla Kürdistan Bölgesi topraklarında bulunuyor ve Türkiye kuvvetlerini de peşlerinden sürüklüyor? Neden Neden Türkiye’ye gidip de Kürdistan halkı için tehdit ve baş ağrısı olmaktan vaz geçmiyorlar?”