Peşmerge Bakanlığı: Türkiye ile savaşamayan PKK onları peşinden getirmektedir

Peşmerge Genelkurmay Başkanlığı, PKK'ye yakın medyada son günlerde “Peşmerge Amedi ve Zap bölgesinde Türk ordusunun önünü açıyor” şeklinde haberler çıktığını belirterek, "Türkiye kuvvetleri ile savaşamayan PKK Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır bölgelerini Türk kuvvetleri için sürekli boşaltarak onları peşinden getirmektedir" dedi.

Peşmerge'den yapılan yazılı açıklamada PKK'nin bölgedeki faaliyetlerine tepki gösterilerek şöyle denildi: