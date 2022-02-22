Peskov: Ukrayna'daki görüş ayrılıkları Türkiye ilişkilerinde engel değil

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye ile Rusya ilişkileri hakkında, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir görüş ayrılıkları var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

Peskov, AKP'ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, "Henüz bunlar [açıklama ve ziyaret] arasında bir bağlantı görmüyoruz. Hiç kimse bunu işaret etmedi" yanıtını verdi.

Rusya ile Ukrayna'nın ilişki kurmasının mümkün olduğunu belirten Peskov, "İmkansız bir şey yok. Eğer sorumlu bir tutum sergilenirse, birbirine saygıyla yaklaşılırsa, sözler tutulursa, kendi vatandaşlarına saldırılmazsa, o zaman her şey mümkün." dedi.