Erdoğan: Rusya'nın Ukrayna kararı kabul edilemez

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kongo'dan Senegal'e gidişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımasına ilişkin yorumda bulunarak, "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.

‘Bu karar Minsk Anlaşmaları’na aykırı, uluslararası hukuka uyulmalı’

AKP’li Cumhurbaşkanı, Ukrayna krizine dair soruya şu cevabı verdi:

"Bana göre Münih Konferansı bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya’nın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."

‘Zelenskiy’in teklifi olumlu, biz de buluşmada yerimizi alırız’

Öte yandan Erdoğan'ın "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, artı Türkiye ve Almanya ile bir ortak zirve yapılabileceğini söylemesine nasıl yaklaşıyorsunuz" sorusuna yanıtı ise şöyle oldu:

"Böyle bir teklif eğer uygulama alanı bulursa biz tabi ki böyle bir teklifin içerisinde de yer alırız. Bunu zaten daha önce de ifade ettim. Bana göre olması gereken de budur. Sayın Zelenskiy’in bu teklifi, olumlu bir yaklaşımdır. Bu olumlu yaklaşımı eğer gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, gerekse diğer ülkeler kabul ederse biz de bu buluşmada yerimizi alırız."