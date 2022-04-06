ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, amaçlarının Rusya’yı temerrüt ve geri kalan dolar rezervlerini tüketmek arasında bir tercihe zorlamak olduğunu söylemişti.

Konuya dair açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, teorik olarak temerrüde düşebilir, ancak borçlarını ödeyemez hâle gelmesi için bir sebep yok" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, Ukrayna ile barış görüşmelerinin istedikleri kadar hızlı ilerlemediğini dile getirdi, görüşmelerin yeni turu için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.