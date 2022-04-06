Beyaz Saray yeni yaptırımların amacını açıkladı: Temerrüt ya da rezervlerin tükenmesi

Beyaz Saray Rusya’nın mali kurumları ve yetkililerine yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptırımların Rus hükümeti yetkilileri, aile üyeleri ve Rusya’nın mali kurumlarını hedef alacağını açıkladı.

Psaki, amaçlarının Rusya’yı temerrüt ve geri kalan dolar rezervlerini tüketmek arasında bir tercihe zorlamak olduğunu belirtti.

Sözcü, ABD’nin Avrupa’yı Rusya’nın enerji tedariğine bağımlı olmaktan kurtarmak için başka yollar aramaya devam edeceğini ve buna Asya ülkelerinden Avrupa’ya daha fazla doğalgaz sağlamasını istemenin de dahil olduğunu belirtti.

VOA'nın haberine göre, Psaki, “Başarılı bir şekilde attığımız ve bundan sonrasında da ilerleteceğimiz adımlardan biri fazla sıvılaştırılmış doğalgaz kapasitesi olan Asya’daki ülkelerden bunu Avrupa’ya sağlamalarını istemek” dedi.