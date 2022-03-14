Peskov: ABD ve Ukrayna'nın Putin'le görüşme talebi olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin, her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

Gazeteciler, önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti. Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi. (İHA)