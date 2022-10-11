Peş peşe gelen istifaların ardından BBP'den açıklama: Başka partilere CV gönderecek kadar zavallı...

Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) son yapılan MKYK toplantısı sonrası ilk olarak MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin Twitter hesabından “gördüğüm lüzum üzerine” diyerek istifasını duyurmuştu. Şahin’in istifasının ardından bu kez de diğer bir MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz istifasını sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Şahin ve Açıkgöz’ün istifalarını Gökmen Türkkanı ile Fatma Yümlü’nün istifaları izlemiş, söz konusu istifaların ardından ise Sinop İl ve İlçe örgütleri topluca istifalarını duyurmuştu.

Peş peşe gelen istifaların ardından BBP Sözcüsü ve Genel Sekreter Üzeyir Tunç, yaptığı yazılı açıklamada "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

'Herhangi bir kısıtlama olmamıştır'

Tunç, açıklamasına şu ifadeleri kullandı:

“Partimizin yetkili kurullarında yapılan toplantılarda, seçilmiş herhangi bir yöneticimizin görüşlerini açıklarken herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılması söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle Sayın Genel Başkan’ımızın, herhangi bir MKYK toplantımızda, söz isteyen bir kurul üyemize söz vermemesi, müdahalede bulunması ya da kendisine yöneltilen herhangi bir soruyu cevaplamaması da söz konusu olmamıştır. Bu gerçeklerin aksindeki her iddia yalandır. Bununla birlikte, her siyasi partide olduğu gibi kamuoyuna yönelik açıklamaların, partimizin istişare edildikten sonra yetkili kurullarda birlikte alınan kararları doğrultusunda ve yine birlikte karar verdiğimiz üslup çerçevesinde yapılması esastır. Bunun aksine davranışlar disiplin meselesidir.

'Kayıp olarak görmüyoruz'

Cumhur İttifakı bileşenleriyle birlikte ülkemiz ve milletimiz için ortak hedeflere yürüdüğümüz, üstelik dünyada ve ülkemizde tüm şartların bizi birlik olmaya mecbur kıldığı günlerde istikametimizin, geleceğimizin, kurulduğumuz günden beri ayrılmadığımız ilkelerimizin, birtakım şahısların hırslarına, kaprislerine, dengesizliklerine kurban edilmesi söz konusu olamaz. Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz. Yollarına layık oldukları yerlerde devam etmelerini diliyoruz.”