BBP'den istifa eden MKYK üyesi: İstifaların nedeni AKP'yi eleştirme yasağı

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK ve teşkilat başkan yardımcılığı ile parti üyeliğinden istifa eden Tahir Şahin, Cumhur İttifakı içinde yer alan BBP'de birbiri ardına gelen istifalara dair açıklamada bulundu.

BBP Genel Merkezi'nde son yapılan MKYK toplantısı sonrası ilk olarak MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin Twitter hesabından “gördüğüm lüzum üzerine” diyerek istifasını duyurmuştu. Şahin’in istifasının ardından bu kez de diğer bir MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz istifasını sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Şahin ve Açıkgöz’ün istifalarını Gökmen Türkkanı ile Fatma Yümlü’nün istifaları izlemiş, söz konusu istifaların ardından Sinop İl ve İlçe örgütleri topluca istifalarını duyurmuştu.

'AKP'yi eleştirme yasağı'

Cumhuriyet'in haberine göre; istifalar hakkında BBP tarafından açıklama yapılmazken, MKYK üyesi ve teşkilat başkan yardımcılığı ile parti üyeliğinden istifa eden Tahir Şahin, MKYK toplantısını işaret ederek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tüm yönetim kadrolarına konuşma yasağı getirdiğini söyledi.

Şahin "İstifaların iki nedeni var. Birincisi konuşma yasağı. Daha doğrusu AKP’yi eleştirme yasağı. İkincisi de seçimlere kendi amblemimiz altında değil de AKP’nin kanatları altına sığınarak girilme isteği. Bunlar Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun kemiklerini sızlatacak istek ve girişimlerdir. İstifadan başka çare kalmamıştı" dedi.

Şahin 18 Ekim 2020'de yapılan BBP kurultayında ve sonrasında tüm il ve ilçe örgütlerine bundan sonraki seçimlerde kendi ad ve amblemleri altında seçime girme sözü verdiklerini ancak gelinen süreçte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin bu söze uymayı düşünmediğini belirterek “Bırakın kendi ad ve amblemimiz altında seçime girmeyi, bir de ‘Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına‘ konuşma, yazma yasağı ile karşılaştık. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın emaneti olan Alperenler ve BBP’nin 2023 oy pusulasında yer almaması, bunun yerine AKP adı altında Sayın Destici’nin tek bir milletvekilliği ile BBP’nin meclise taşınması kabul edilemez bir yoldur" dedi.

BBP MKYK toplantısında yaşananları anlatan Şahin, “Sayın Genel Başkan 'Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına' yasaklar getirdi. MKYK’ye hitaben ‘Cumhur İttifakı'na zarar vermemek adına hükümetin politikalarını eleştiremezsiniz, eleştirecekseniz MKYK kimliğinizi bırakın, istifa edin, şahsi düşüncelerinizi o zaman ifade edebilirsiniz' şeklinde talimatta bulundu" ifadelerini kullandı.

Tahir Şahin, istifaların önünün kesilebilmesi için il ve ilçe teşkilatlarının tek tek arandığını, İl ve İlçe Başkanlarına 2024 yerel seçimleri için Belediye Başkanlığı ve meclis üyelikleri sözü verildiğini de sözlerine ekledi.