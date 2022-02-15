Pervin Buldan'dan 'Öcalan' açıklaması: 'Komplo amacına ulaşmadı'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 23. yılına atıfta bulunan Buldan, “Bugün 15 Şubat. Ortadoğu’nun, Kürt sorununun ve Türkiye’nin gidişatını belirleyen, aslında krizlerin de temellerinin atıldığı bir sürecin siyasal hafızalardaki dönüm noktasıdır. Sayın Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişiyle başlayan ve İmralı tecrit ve çözümsüzlük sisteminin kurulmasıyla devam eden sürecin üzerinden 23 yıl geçti. 23 yılda yaşanan gelişmeler, uluslararası komplo ve oyunların, Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu kriz ve çatışma sarmalının içerisine sokma, Kürt sorununu kullanarak, Türkiye’ye ekonomik ve siyasi olarak uluslararası sistemin ipoteği altına alma hedefleri açısından amacına ulaştığını ortaya koymaktadır” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, “Sonuç; büyük çöküş oldu. Kürtler söz ve kazanım sahibi olmasın diye, uluslararası operasyonların bir parçası olmaktan geri durmayan yerleşik çözümsüzlük aklı, tüm ülkeye ve halklara kaybettirdi" diyen Buldan, sözlerine şöyle devam etti: