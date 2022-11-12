Pervin Buldan: Şu an 6'lı masada da bize saldıranlar var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erzurum'un Karayazı ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Partisinin oy oranının yüzde 15'in üzerinde olduğunu söyleyen Buldan, "Şu an anketler bizi yüzde 15'in üzerinde gösteriyor ama biz rehavete kapılmıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AKP'nin HDP'ye ziyareti sonrası İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP arasında başlayan tartışmalara yönelik konuşan Buldan, "Şu an 6’lı masada da bize saldıranlar var. Dün bir açıklama yaptım bunun üzerine bana bir cevap yazdılar. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke failli meçhulleri unutmadı unutmayacak. Bu ülke köy yakmaları, yıkmaları unutmadı unutmayacak. Bu ülke 12 Eylül dönemlerinde işkence tezgahlarında Kürtlere uygulanan zulmü unutmadı unutmayacak, Kürtlere dışkı yedirdiğini unutmadı unutmayacak. Hiç kimse 90’lı yılları unutmayacak" dedi.

Buldan, "Onlar da bu kurnazlığı yapmasın. Kürtlerin hafızası, Kürtlerin beyni her zaman için geçmişi hatırlar. Bundan sonra da hatırlayacak. Biz artık 90’lı yılları yaşamak istemiyoruz. Biz 90’lardaki faili meçhullerin tekrardan bu ülkeye gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü bizim yolumuz, demokrasi yoludur. Bizim yolumuz, barış yoludur. Bizim yolumuz adalet yoludur. Bu ülkeye adaleti de barışı da özgürlükleri de getireceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İki tane ittifak var biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.