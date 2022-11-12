6'lı masanın BTP kararı belli oldu

6’lı masanın genel başkanları, 14 Kasım’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantının ilk gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası kapsamında yapılan hazırlıklar olacak.

Bunun yanında İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in “BTP masaya dahil olsun” önerisi de bir diğer gündem maddesi olacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 6’lı masa kurmayları, “BTP’nin bir yıldır devam eden masa çalışmalarında yer almak yerine milletvekili seçimlerindeki ittifaklarda yer alabileceğini” söylüyor. “BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın İYİP listelerinden aday olabileceği” konuşuluyor. Partilerin kurmayları, “Çalışmalarımız bir yıldır devam ediyor. Birçok şey oturdu. Onların bu çalışmalara dahil olması yerine bir milletvekilliği verilebilir” değerlendirmesini yapıyor.