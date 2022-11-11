Ankara'da öldürülen Afgan göçmenlerin ölüm nedenine ilişkin ilk bilgi

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cesediyle karşılaşmıştı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Altındağ ilçesindeki bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan müessif olayın cumhuriyet savcıları nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulduğu" belirtilmişti.

5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış ve bugün olayla ilişkisi olduğu düşünülen Afganistan uyruklu bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Çok sayıda bıçak darbesi aldıkları belirlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada cesetlerin Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlendi. Öte yandan soL'un edindiği bilgiye göre göçmenlerin ölüm nedenine ilişkin kesinleşen ilk bilgiler belli oldu.

Biri orta yaşlı diğerleri genç olan Afgan göçmenlerden birinin ellerinin bağlı olduğu ve kanepenin altında bulunduğu öğrenildi. Afgan göçmenlerin kalplerine çok sayıda bıçak darbesi aldığı ifade edildi.

Göçmenlerin yaklaşık 5 gün önce öldüklerinin tahmin edildiği, cesetlerin çürüme sürecinde oldukları belirlendi. Vücut bütünlükleri tam olduğu söylenen göçmenlerin tırnaklarından örnek alındığı ve ölümleri esnasında direnme olup olmadığının belirlenmesi için DNA analizinin yapılacağı da ifade edildi.