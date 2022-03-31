HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin bugün yapılan Siirt İl Kongresi’ne katıldı.
“Arkadaşlarımız 5 yıla yakındır haksız ve hukuksuz cezaevlerinde rehine tutuluyor” diyen Buldan, şöyle konuştu:
Yavuz Karamahmutoğlu
Pervin Buldan: Siz Ukrayna'da barış olsun derken ülkede barış isteyen Demirtaş cezaevinde
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 'Siz Ukrayna'da barış olsun derken bir ülkede barış olmasını isteyen Selahattin Demirtaş'ın 5 yıl cezaevinde olduğunu size buradan hatırlatmak isterim' dedi.
Haber Merkezi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin bugün yapılan Siirt İl Kongresi’ne katıldı.
“Arkadaşlarımız 5 yıla yakındır haksız ve hukuksuz cezaevlerinde rehine tutuluyor” diyen Buldan, şöyle konuştu: