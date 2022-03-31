Pervin Buldan: Siz Ukrayna'da barış olsun derken ülkede barış isteyen Demirtaş cezaevinde

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 'Siz Ukrayna'da barış olsun derken bir ülkede barış olmasını isteyen Selahattin Demirtaş'ın 5 yıl cezaevinde olduğunu size buradan hatırlatmak isterim' dedi.

Haber Merkezi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin bugün yapılan Siirt İl Kongresi’ne katıldı.

“Arkadaşlarımız 5 yıla yakındır haksız ve hukuksuz cezaevlerinde rehine tutuluyor” diyen Buldan, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız barış dediği için, arkadaşlarımız demokrasi talep ettiği için ve demokratik siyaset dediği için bugün cezaevlerinde rehine olarak tutuluyorlar. Selahattin Demirtaş'ın da, Figen Yüksekdağ'ın da, İdris Baluken'in de, Gültan Kışanak'ın da, Sebahat Tuncel'in de, Aysel Tuğluk'un da, Ayla Akat Ata'nın da tek suçu barışı ifade etmek ve barışı talep etmek bu ülkeye demokrasinin gelmesini talep etmektir. Ancak arkadaşlarımız 5 yıla yakındır haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde rehine olarak tutuluyorlar.

Bu ülkeyi bu hale getiren AKP ve MHP'nin küçük ortağı MHP'nin olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama bugünlerde soyunmuş oldukları yeni bir şey var, o da Ukrayna-Rusya savaşında bir barış rolüne ve bir barış siyasetine sarıldıklarını görüyoruz. Elbette ki barışa sarılmak, barış siyasetini ifade etmek ve bunun siyasetini yapmak önemlidir ama bu kadar iki yüzlü bir politikayla yürütmek elbette ki kabul edilebilir bir durum değildir. Siz Ukrayna ve Rusya savaşında barışın gerçekleşmesini isterken ve aynı zamanda barış rolüne soyunurken kendi içinizde, kendi ülkenizde barışın esamesi okunmazken ve kendi ülkenizde bu kadar şiddet politikasını, baskı politikasını hayata geçirirken sizin barış mesajlarınızdan ve barış misyonunuzdan şüphe duyarız. Siz Ukrayna'da barış olsun derken bir ülkede barış olmasını isteyen Selahattin Demirtaş'ın 5 yıl cezaevinde olduğunu size buradan hatırlatmak isterim." (ANKA)

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