'AK Parti’nin yüzde 2-2,5’luk oyu HDP’li oy' dedi, AKP'nin oy oranını açıkladı

Bir dönem AKP'ye yakın anket firmalarından olan MAK Danışmanlık'ın Koordinatörü Mehmet Ali Kulat, seçim anketlerine ilişkin Politikyol'dan Murat Aksoy'a açıklamalarda bulundu.

AKP'nin oy oranına ilişkin konuşan Kulat, "Bugün yüzde 30’larda bir AK Parti’den bahsediyoruz. Bu yüzde 30 içinde önemli bir seçmen grubu fark ettik" dedi.

"Bu yüzde 30’luk grubun içinde bir grup ki bu yüzde 2-2,5’luk bir grup. Araştırmalarda AK Parti’ye oy vereceğim diyor ama 'sağlama anlamında çapraz sorulara baktığımız bu grubun AK Partili değil HDP’li olduğunu görüyoruz.' Mesela anadille eğitim konusundaki sorularda bunu net biçimde görüyoruz" diyen Kulat, "Bundan hareketle şunu söyleyebiliriz, bugün büyük şehirlerde AK Parti’nin yüzde 2-2,5’luk oyu HDP’li oy. Yani bu seçmen kitlesi kendini normal zamanlarda AK Parti içinde kamufle ediyor. Yani AK Parti’nin bugün oyu yüzde 30 ise gerçekte yüzde 28, yüzde 28 ise gerçekte yüzde 26" ifadesini kullandı.