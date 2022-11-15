Pervin Buldan: MHP Genel Başkanı bir hafta sonra fabrika ayarlarına döndü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili Buldan, “İstanbul’un merkezi Taksim’de 2 gün önce yaşanan patlamada şimdiye kadar 6 yurttaşımız hayatını kaybetti ve aralarında ağır yaralıların da olduğu 81 yurttaşımız yaralandı. Konuya ilişkin yaptığımız ilk MYK açıklamamızda tarifsiz acımızı paylaşmış, halklarımıza başsağlığında bulunmuştuk. İktidar aklı Taksim’deki patlamada gerçekleri karartmaya ve gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Bu vahşetin ilk anından itibaren manipülasyona başlayan, algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla ne yazık ki Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini de engellemeye çalışmıştır. Ancak çok geçmeden, ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikle belirtelim ki, partimiz bu ülkede şiddetsiz, çatışmasız, özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden, bunun için ağır bedeller ödeyen, Ankara’da, Suruç’ta, Diyarbakır meydanında bu şiddetin doğrudan hedefi haline gelen bir partidir. Gerekçesi ne olursa olsun, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında durmuştur ve durmaktadır. Yurttaşları hedef alan bu insanlık düşmanı saldırıları kınamakta ve lanetlemektedir. Yaşadığımız büyük kayıpların ve derin acıların son bulması için mücadelemizi tam bir kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Biz bu saldırıları 2015’teki 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'ndan, Suruç Katliamı'ndan, partimizin mitingine yönelik Diyarbakır’da gerçekleştirilen katliamdan, Antep’teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle gerçekleştirilen sayısız saldırılardan biliyoruz ve tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak, şiddet ortamını büyüterek siyaseti dizayn etme çabalarına da yabancı değiliz. Algı operasyonları ile toplumu kutuplaştırarak karanlık planlarla seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak asla izin vermeyeceğiz ve tüm demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi sürdürenlere de çağrı yapıyoruz ve bu konuda ortak tutum sergilenmesinin elzem olduğunu belirtiliyoruz.

Topluma dayatılan bu şiddet iklimi hep birlikte reddedilmeli ve yaratılmak istenen kutuplaştırma tuzağına düşülmemelidir. Sorunlarımızı konuşarak, diyalogla çözme temel yaklaşımından asla uzaklaşmamalıyız. Biz demokratik siyasette ısrarcı ve kararlıyız. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, hukuk, adalet ve eşitliktir. Her türlü kaos planına, savaş ve çatışma siyasetine, toplumun şiddetle esir alınma girişimine karşı durmak her vicdan sahibi yurttaşımızın görevidir.

'Geçen hafta AKP heyetinin ziyaretine gayet doğal demişti, bugün HDP'yi hedef aldı'

MHP'nin Genel Başkanı bugün yine partimizi hedef aldı. Partimize oy veren milyonları da hedef aldı. HDP'Ye bir saniye bile tahammülleri yokmuş. Geçen hafta AKP heyetinin, partimizi ziyaret etmesiyle gayet doğal demişti. Bugün yine HDP'yi hedef aldı. 1 hafta sonra eski ayarlarına geri dönen bir MHP Genel Başkanı ile karşı karşıyayız. Kendisine tavsiyemiz şudur; bugün konuşan MHP Genel Başkanı'nın 8 Kasım'da konuşan MHP Genel Başkanı ile bir araya gelerek ortak bir karar vermelerinde fayda var!

HDP, halklar arası bir köprüdür. Bu ülkenin demokrasisinin de birlikte yaşamının da harcıdır. HDP'nin açtığı kapı, bu toprakların hasret kaldığı eşit ve özgür yaşamın kapısıdır.

Seyit Rıza ve arkadaşlarını idam edenler Kürt halkını boyun eğdireceklerini düşündüler. Ancak Kürt halkı asla boyun eğmedi, bundan sonra da baş eğmeyecek. Seyit Rıza ve arkadaşlarını saygıyla anıyor ve barış içinde bir ülke çağrımızı yineliyorum."