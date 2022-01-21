Pervin Buldan koronavirüse yakalandığını açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Buldan, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.

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