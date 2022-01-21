HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Buldan, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Pervin Buldan koronavirüse yakalandığını açıkladı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Haber Merkezi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Buldan, "Covid testim pozitif çıktı. Karantina ve tedavi sürecimi şimdilik evde geçireceğim" dedi.