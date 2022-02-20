Pervin Buldan: HDP'siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün partisinin Mersin İl Kongresi'nde konuştu.

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HDP’ye saldırmayı bir görev haline getirdiler. Her gün saldırmaya, hedef göstermeye devam eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tüm halkımızı ben bir kez daha temin ederim ki onlar bize saldırdıkça biz daha da büyüyoruz. Biz daha da güçleniyoruz.

Onlar bize saldırdıkça biz büyüyoruz ya, o yüzden bize iki tane kumpas davası açtılar. Çünkü, siyaseten karşımıza çıkmalarına ve siyaseten bizi yenmelerine asla müsaade etmiyoruz. Çünkü, sandıkta bizi yenemediklerini onlar da gördüler ve anladılar. Bütün bu sebeplerden dolayı iki tane kumpas dava açtılar. Bu davalardan bir tanesi Kobani kumpas davası, bir diğeri HDP kapatma davası… Bu davanın özellikle Kobani kumpas davasının bir AKP-MHP kumpas davası olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu davanın kesinlikle bir siyasi dava olduğunu, bir hukuki dava olmadığını hepimiz çok iyi gördük ve yapılan duruşmalarda arkadaşlarımın ortaya koyduğu gerçekler de bunu bir kez daha ortaya koydu ve ispatladı. Sandıkta yenemedikleri HDP’ye dava açarak kapatma davasını da bir kez daha gündeme getirdiler.

İktidara buradan şunu söylemek istiyorum, ne yaparsanız yapın asla başaramayacaksınız, asla kazanamayacaksınız. Kenan Evren’leriniz başaramadı, Tansu Çiller’iniz başaramadı, ağababalarınız başaramadı siz de başaramayacaksınız, siz de kazanamayacaksınız. HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek."