HDP'li Sancar: Parlamento seçimlerine Millet İttifakı'yla girmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, MHP’nin 6 muhalefet partisinin düzenlediği toplantıda “Masanın ayağı HDP” sözlerine, “Parlamento seçimlerine Millet İttifakı ile birlikte girmeyeceğiz. Ortak aday fikrine açığız” diye yanıt verdi. Sancar, muhalefete seslenerek, cumhurbaşkanlığı seçiminde "Ortak aday fikrine açığız" dedi.

Sancar TELE1'de Merdan Yanardağ’a konuşan Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefetin düzenlediği toplantıda gizli ortak HDP açıklamasına “Biz gizli ortak filan değiliz. Türkiye’de en şeffaf politika yapan partiyiz” dedi.

Sancar, 6 muhalefet liderinin bir araya Ahlatlıbel zirvesinde bir araya gelmesine ilişkin olarak, "6'lı tablo yalnızca Millet İttifak'ı tablosu değildir" ifadelerini kullandı.

"Biz parlamento seçimlerine 3. bir yolla gireceğiz" diyen Sancar, "Milletvekili seçimlerine ayrı girilebilir ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olmalı. Biz ortak aday fikrini açığız. Eğer ortak adayda anlaşılırsa biz destekleriz. Bu ittifakta yer almak değildir. Bu cumhurbakalığı seçimi için ortak mücadele zeminini oluşturma. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda müzakere istiyoruz. Ortak aday fikrine içine açığız ama adaı birlikte tartışalım" diye konuştu.

Sancar parlamenter sisteme dönüş ile ilgili olarak, "Bu rejim bir hükümet sistemi rejimi değildir. Bu parlamenter sisteme dönüş değişecek değildir. Biz yeni bir rejim kuracaksak bizimle tartışarak yapma zorundalar" ifadesini kullandı.

Sancar, Ahlatlıbel Zirvesi'nden sonra muhalefet liderleriyle bir görüşme olmadığını söyledi.