Pervin Buldan: Geçen yıl ekonominin kitabını yazıyordunuz, şimdi de faizin kitabını yazın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayan bütçe görüşmelerinde partisi adına kürsüye geldi.

Ekonomik krize, yoksulluğa ve iktidarın faiz politikalarına değinen Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonominin kitabını yazdık'' sözlerini hatırlatarak, ''Geçen yıl ekonominin kitabını yazıyordunuz. Buyrun şimdi faizin kitabını yazın'' dedi.

Buldan ayrıca ''Faizcilik, tefecilik nasıl yapılır dünya alem görsün. Faiziniz tek hane olabilir ama zamlarınız, vergileriniz, cezalarınız, enflasyonunuz üç hanedir'' ifadelerini kullandı.

'Talan döneminizin bitiş ve kapanış bütçesidir'

Buldan'ın açıklamaları şöyle:

"Müzakereden ve katılımdan uzak, 'ben yaptım oldu, bitti' anlayışıyla hazırlanan bir AKP-MHP bütçesiyle karşı karşıyayız. Bu, milyonların emek ve birikimini iktidarın hizmetine sokan bir bütçedir. Sorunları ve çözümü, ret ve inkar bütçesidir. Halkın sofrasındaki ekmeği daha da küçültme, yoksulluğu, adaletsizliği, eşitsizliği büyütme bütçesidir.

Bütçede sosyal adalet, sosyal devlet, refah ve huzur yoktur. Yoksullar, kadınlar, emekçiler, üreticiler, çiftçiler, esnaflar, çocuklar ve engelliler yoktur. Ancak şunu da iyi bilin ki bu bütçe aynı zamanda talan döneminizin bitiş ve kapanış bütçesidir.

'Sizin için zaman yaklaşmaktadır'

Halkın ve çözümün bütçesinin yapılacağı yeni bir dönem çok yakında başlayacaktır. Bütçeyi geçirmek için çoğunlukta olabilirsiniz ama unutmayın asıl çoğunluk dışardadır. Bu zulüm düzeninden bir an önce kurtulmak isteyen milyonlardır. Onların sesi de sözü de gücü de bu kürsüdedir.

İç barışı tesis eden ve demokratik siyaseti esas alan bir bütçenin hazırlıklarına şimdiden başladık, malum zaman yaklaşmaktadır. Sizin için de zaman yaklaşmaktadır. 4 yıl önce söz vermiştiniz, ekonomide Türkiye'yi uçuracaktınız. Evet kendi rant ekonominizi uçurdunuz ama ülkeyi uçurumdan aşağı attınız, yere çakılmasına sebep oldunuz. Şimdi çakılma sırası sizdedir. Sandıklarda kesinlikle çakılacaksınız.

Yasama-Yürütme-Yargı kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdınız, yerine yürütme saklama aklama sistemini kurdunuz. Meclisin denetim yetkisini elinden aldınız, yeni bir vesayet rejimi kurdunuz. Talimatlı bir yargı düzeni yarattınız. Demokratik siyasete ve topluma karşı bir darbe mekanizması kurdunuz. Kolluk güçlerini, siyasetinizin destek gücü haline getirdiniz. Yolsuzlukları merkezden yerele kadar tüm kurumlara yaydınız. Sayıştayın yolsuzluk raporlarını uç uca eklersek buradan sarayınıza yol olur.

'Hakikate düşmansınız'

Kayyum darbesiyle seçim sonuçlarını ortadan kaldırdınız. Kayyumlarınız Kürt halkının ana diline kültürel değerlerine her gün saldırmaktadır. Kürt düşmanı kayyumlarınızı da tarihin ve siyasetin çöplüğüne göndereceğimiz günler çok yakındır.

Türkiye'yi yasaklar ülkesi yaptınız. Ayrımcılığı ve eşitliği büyüttünüz, adalet duygusunu yok ettiniz. Çorlu'da 25 canın karşılığı 1 ay 14 gün. Kadın katliamları cezasız. Sansür yasası çıkardınız, gazetecileri tutukladınız, çünkü hakikate düşmansınız."