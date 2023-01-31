Pervin Buldan: AYM kararının altında Saray baskısı olduğunu biliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Buldan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin "kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın" talebini reddetmesine ilişkin "AYM’nin bu kararı sarayın baskısı altında aldığını çok iyi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, "seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı" olduğunu söyleyen Buldan, "Bizim siyasetimizin karşısına kumpaslarla çıkanlar kendi komplolarıyla baş başa kalacaktır" diye konuştu.

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karşımıza dev dalgalar çıksa da bu gemi demokrasinin kıyısına mutlaka ulaşacaktır. Çünkü bizim rotamız bellidir, yol haritamız nettir, demokrasidir. Türkiye’yi içine sürüklendiği bu alacakaranlıktan kurtaracağımıza bu kürsüden söz veriyorum. HDP’nin duruşunu ve gündemini değiştirmeye bir belirsizlik ortamı yaratarak umutsuzluğu pompalamaya çalışanlar kesinlikle başaramayacaklardır. Bizim siyasetimizin karşısına kumpaslarla çıkanlar kendi komplolarıyla baş başa kalacaktır.

AYM başvurumuzu reddetti. AYM’nin bu kararı sarayın baskısı altında aldığını çok iyi biliyoruz. AKP-MHP kumpas ittifakı AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı içerisindedir. O nedenle kapatma davasına hazine bulmuş gibi dört elle sarıldıklarını hep birlikte gördük. Bir günde gizli tanık buldular.

Gizli tanıkla yakından uzaktan alakası olmayan, tamamen komploya dayanan 100 sayfalık bir ifade kurguladılar. Bunu da ışık hızıyla AYM’ye servis yaptılar. Hukukun temel ilkelerine göre hareket etmesi gereken AYM de gizli tanığın servis yapılan gerçek dışı ifadelerine dayanarak HDP’nin Hazine yardımına bloke kararı koydu. Tam bir tezgâh! Tam bir organize işler tam bir kumpas. Savcıları hakimleri kolluk güçlerini valileri imamları bürokratları seçim kampanyasında truva atı gibi kullanan AKP-MHP bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına kattıklarını görüyoruz.

AYM’nin kayyum gibi hareket eden iktidarın küçük ortağı da şunu iyi bilsin ki sizin siyasetiniz çökecek, HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. HDP sandığınız gibi küçük bir lokma değildir. Boğazınızda kalacak bir lokmayla bir an önce vazgeçin. Bizi kendinizle kesinlikle kıyaslamayın."