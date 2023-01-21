Pervin Buldan: Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versin

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, altılı masa ve ortak aday tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bianet'e konuşan Buldan, "Altılı masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey" dedi.

Buldan, "Bizim 6’lı Masa lehine adayımızı çekilmemiz düşünülüyor da 6’lı Masa’nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Partisinin kendi adayını çıkarmasının AKP'yle anlaştığı şeklinde yapılan yorumlar üzerine "Aday çıkarma meselesinin AKP’ye göz kırpmak veya AKP’nin kazanmasına zemin hazırlayan bir yol olduğunu ifade edenlere de şunu söylemek isterim: Bizim tek amacımız AKP’yi bu seçimlerde tarihe ve tarihin çöplüğüne gömmektir, bu kadar net söylüyorum" dedi.