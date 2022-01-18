Pervin Buldan: 2023 Haziran'da önce sizin iktidarınız sonra enflasyon düşecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Halkların Demokratik Partisi grup toplantısında konuştu.

Pervin Buldan, Hrant Dink'in katledilişinin 15. yıl dönümünün yarın olduğunu hatırlattığı açıklamasında ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023’e tek haneyle gireceğiz" açıklamasına atıf yapan HDP'li Pervin Buldan, "Maliye Bakanı bekleyin enflasyon 2023'te tek haneye inecek diyor. Bu bakan olacakları aslında şimdiden çok iyi görüyor, iyi bir bakan aslında. Çünkü 2023 Haziran'da yapılırsa seçim önce sizin iktidarınız, sonra da enflasyon düşecek. Önce AKP sonra enflasyon tek haneye düşecek." ifadelerini kullandı.

Buldan artan kredi faizlerine de dikkat çekerek "Vatandaş açısından faiz hiçbir zaman düşmedi, düştü diyenler yalan söylüyorlar. Bir vatandaş ihtiyaç kredisi için en az yüzde 31 faiz ödeme zorundadır. Kredi çekecek bir esnaf yüzde 25, taşıt almak isteyen bir yurttaş yüzde 29 faiz ödemek zorunda. Hani faiz düşmüştü?" dedi.