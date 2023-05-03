Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "14 Mayıs'ta Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar" dedi.

Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş' yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

DHA'nın haberine göre; Yeşil Sol Parti tarafından İzmit'te düzenlenen mitinge konuşan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor 'Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın. Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin."