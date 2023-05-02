Bakan Soylu: Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak

AKP İstanbul Milletvekili Adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Fatih Şehremini Saray Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuştu.

"Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak, ne Selo çıkacak " diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukları öldürdüler, şehirleri yıktılar, yaktılar. Yapmadıkları kalmadı. Bu ülkede şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Van'a gidiyor, Van'da HDP'nin bayrağını sallıyor. Anlaşmayı yapmışlar. Anlaşmayı onların ağababalarıyla beraber yapmışlar.

PKK'ya 5 bin 558 kişi katılırken, geçen yıl 57 kişi katıldı. Biz onlardan 200 kişi geri aldık. Yani 200 kişi geldi, devlete teslim oldu. PKK'yı çökertiyoruz, hayat damarlarını kesiyoruz. Şimdi CHP'ye, PKK'nın enkazını kaldırtmaya çalışıyorlar."